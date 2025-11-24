Минеральная вода дороже молока: почему в молдавских селах исчезают коровы

В начале этого года в Молдове было зарегистрировано около 70 тысяч голов крупного рогатого скота в частных домохозяйствах. Это на 95% меньше, чем годом ранее, согласно официальной статистике.
В молдавских сёлах почти нет коров: содержание стало слишком дорогим.
Во многих сёлах стойла пустуют, а домашнее молоко становится дефицитом. Так, в коммуне Алава Штефан-Водского района жители говорят, что отказались от содержания коров из-за растущих расходов на корма. Для многих сельских семей содержание коровы стало слишком дорогим и физически тяжёлым, пишет moldova1.md.
«Бутылка минеральной воды стоит дороже, чем молоко. Получается, что вода дороже молока. Но чтобы получить молоко — нужно косить, чистить, кормить, поить… Работы очень много, с утра до вечера», — рассказывает житель Алавы.
К этому добавляется аномальная засуха последних лет.
«С кормами проблема: жара сильная, всё выгорает, нам нечем их кормить», — говорят сельчане.
Примар Алавы Вячеслав Сывак подтверждает резкое сокращение поголовья: «Два года назад было 20 коров, сейчас осталась одна — в единственном хозяйстве».
Ситуация в Алаве отражает общенациональную тенденцию: коровы исчезают из дворов людей, и вместе с ними меняется уклад сельской жизни. В то же время в крупных аграрных фермах поголовье выросло примерно на 5% благодаря финансовой поддержке государства — для некоторых содержание коров остаётся прибыльным делом.
Сергей Филипов из села Лазо управляет фермой примерно на 80 голов и говорит, что ему удаётся держать производство молока на рентабельном уровне. «Ежедневно производим 130−140 литров, иногда до 150. Если бы это не было выгодно, я бы не занимался коровами. Сейчас получаем субсидию — по 3 лея за литр молока», — говорит фермер.
В прошлом году Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предоставила значительную поддержку: около 400 кг концентрированного корма на каждую корову в личных хозяйствах, имеющих до пяти голов. Помощь стала спасением для мелких фермеров, но не смогла остановить обвал поголовья.
Сегодня, пока одни фермы адаптируются и продолжают инвестировать в производство, всё больше семей отказываются от коров — животного, которое когда-то было неотъемлемой частью деревенской жизни.