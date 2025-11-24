Минеральная вода дороже молока: почему в молдавских селах исчезают коровы

Сергей Филипов из села Лазо управляет фермой примерно на 80 голов и говорит, что ему удаётся держать производство молока на рентабельном уровне. «Ежедневно производим 130−140 литров, иногда до 150. Если бы это не было выгодно, я бы не занимался коровами. Сейчас получаем субсидию — по 3 лея за литр молока», — говорит фермер.