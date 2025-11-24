«Стучит по стене либо наносит удары по входной двери». Милиция сказала, что делать с соседкой, которая злится на микроволновку

В милиции сказали, что белорусу делать с жалобами соседки на его микроволновку, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, к участковому инспектору Первомайского РУВД Минска Руслану Пальчевскому, обратился минчанин, заявивший, что соседка злится, когда в его квартире работает микроволновка.
— Каждый раз, услышав звук электроприбора, она либо стучит по стене, либо наносит удары по нашей входной двери. Что делать? — спросил минчанин.
Участковый назвал жалобы соседки беспочвенными, так как звук работающей микроволновки не нарушает Правила пользования жилыми помещениями, запрещающими шум с 23.00 до 7.00 утра, резкие хлопки дверьми и громкую речь.
При этом милиционер посоветовал сгладить конфликт и мирно поговорить. И также посоветовал перевести микроволновку в бесшумный режим. А, если это не поможет, то участковым будет проведена беседа с соседкой по месту жительства.
— Вероятно, вопрос и вовсе не в микроволновке. Иногда такое поведение — признак заболевания, — уточнил правоохранитель.
При этом он заметил, что настойчивые действия гражданки — стук в дверь или по стенам тамбура или общего коридора по закону могут быть расценены как мелкое хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это в Беларуси грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 84 до 1260 белорусских рублей в ноябре 2025-го), общественные работы или административный арест.
Ранее мы писали, как в Гомеле теща обвинила зятя в краже золотой цепочки, а экспертизе подвергли ее.
Еще в Слуцке пенсионерка пошла в суд, когда ее дом заняли посторонние люди.
А белорусский адвокат сказала, когда жена должна платить кредит за мужа.
Между тем милиция раскрыла подробности поисков лжеминера в Минске и его мотивы: «Потребовал перечислить деньги на указанный счет».