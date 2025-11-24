«Стучит по стене либо наносит удары по входной двери». Милиция сказала, что делать с соседкой, которая злится на микроволновку

При этом он заметил, что настойчивые действия гражданки — стук в дверь или по стенам тамбура или общего коридора по закону могут быть расценены как мелкое хулиганство (ст. 19.1 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). За это в Беларуси грозит штраф от 2 до 30 базовых величин (от 84 до 1260 белорусских рублей в ноябре 2025-го), общественные работы или административный арест.