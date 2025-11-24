На Ставрополье в больнице села Александровского отремонтируют роддом

Капитальный ремонт роддома в районной больнице в селе Александровском Ставропольского края завершится до конца года. Работы проходят по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в правительстве региона.
В здание роддома из поликлиники переедет женская консультация. Обновление коснется палат, там уже заменены инженерные системы, кровля и окна. Появятся комнаты для выписки и фотозона. Будет проведен ремонт фасада и благоустроена прилегающая территория.
«Женщины смогут получать необходимую помощь на протяжении всей беременности. При возникновении проблем женская консультация направит пациентку в гинекологическое отделение. Специалисты будут вести женщин с момента беременности до самых родов и выписки», — отметил главный врач Александровской районной больницы Рустам Есенакаев.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.