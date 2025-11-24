В Башкирии обнаружили поддельный кумыс из коровьего молока

Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, проверка проводилась с 17 по 19 ноября с применением метода ПЦР-анализа. Результаты экспертизы показали, что производитель использовал более дешёвое коровье молоко вместо заявленного кобыльего. При этом наличие коровьего молока не было указано в составе продукта на маркировке, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.