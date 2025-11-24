В Башкирии обнаружили поддельный кумыс из коровьего молока

Башкирская испытательная лаборатория в ходе проверки выявили случай подделки традиционного напитка кумыса. При исследовании образца продукта, на упаковке которого было указано использование кобыльего молока, эксперты не обнаружили ДНК лошади, но нашли ДНК крупного рогатого скота.
Как сообщили в региональном управлении Россельхознадзора, проверка проводилась с 17 по 19 ноября с применением метода ПЦР-анализа. Результаты экспертизы показали, что производитель использовал более дешёвое коровье молоко вместо заявленного кобыльего. При этом наличие коровьего молока не было указано в составе продукта на маркировке, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза.
Данная продукция была официально классифицирована как фальсифицированная.
В ведомстве пояснили, что современные лабораторные методы анализа дают возможность точно определять ингредиенты, входящие в состав пищевой продукции, и выявлять компоненты, которые не указаны производителем в маркировке.
