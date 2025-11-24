В Омске прошла профильная смена по направлению «Китайский язык»

Региональная профильная смена «Сириус 55» по направлению «Китайский язык» для школьников проходила с 10 по 14 ноября в Омском государственном педагогическом университете (ОмГПУ) по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Омской области.
Тема профильной смены этого года — «Город, в котором я живу». Ребята знакомились с достопримечательностями Омска и обсуждали зимние активности в Сибири. Для школьников были организованы увлекательные мастер-классы: они оформляли поздравительную открытку с видами города и осваивали азы каллиграфии. Заключительным этапом стал групповой проект «Приезжайте в город Омск на новогодние праздники».
«Для студентов пятого курса эта смена стала возможностью развить свои профессиональные компетенции. Студенты попробовали себя в роли учителей перед аудиторией, чей интерес к изучению китайского языка представляет перспективы для их будущего образования и профессии», — отметила старший преподаватель кафедры восточных языков ОмГПУ Юлия Кравец.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.