В Омске прошла профильная смена по направлению «Китайский язык»

Тема профильной смены этого года — «Город, в котором я живу». Ребята знакомились с достопримечательностями Омска и обсуждали зимние активности в Сибири. Для школьников были организованы увлекательные мастер-классы: они оформляли поздравительную открытку с видами города и осваивали азы каллиграфии. Заключительным этапом стал групповой проект «Приезжайте в город Омск на новогодние праздники».