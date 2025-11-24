Предпринимателям Чувашии расскажут об изменениях в законодательстве

Семинар «Основные изменения законодательства в области бухгалтерского и налогового учета на 2026 год» состоится 26 ноября в Чувашской Республике в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в региональном центре «Мой бизнес».
Спикером выступит налоговый консультант и практикующий эксперт Фарук Намаев. Он разберет ключевые изменения, объяснит, как корректно выстроить учетную политику на следующий год. Эксперт представит также рекомендации по адаптации к цифровым инструментам налоговой системы. Участники получат практические советы и смогут задать вопросы, связанные с особенностями своей деятельности.
Организаторы отметили, что малому и среднему бизнесу важно заранее учитывать регуляторные изменения, чтобы уверенно планировать деятельность, не допускать ошибок в отчетности и снижать риски при взаимодействии с контролирующими органами. Семинар поможет предпринимателям и специалистам по бухгалтерскому учету подготовиться к новым требованиям — от перехода на обновленные стандарты и формы отчетов до внедрения цифровых сервисов, которые становятся обязательной частью документооборота. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.