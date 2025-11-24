Предпринимателям Чувашии расскажут об изменениях в законодательстве

Организаторы отметили, что малому и среднему бизнесу важно заранее учитывать регуляторные изменения, чтобы уверенно планировать деятельность, не допускать ошибок в отчетности и снижать риски при взаимодействии с контролирующими органами. Семинар поможет предпринимателям и специалистам по бухгалтерскому учету подготовиться к новым требованиям — от перехода на обновленные стандарты и формы отчетов до внедрения цифровых сервисов, которые становятся обязательной частью документооборота. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.