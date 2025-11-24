Ричмонд
В Омске водитель автобуса № 109 зажал пассажира дверями на остановке

Мэрия обещает разобраться в ситуации.

Источник: Om1 Омск

В Омске пассажир пожаловался на водителя автобуса № 109, который при закрытии дверей зажал человека. Инцидент произошёл 22 ноября около 14:30 на остановке «Сибзавод» в сторону левого берега. Пост о случившемся появился в соцсетях.

По словам очевидца, водитель начал закрывать двери, хотя у входа всё ещё стояли люди. «У дверей всё ещё стояли входящие пассажиры… Раз он не смотрит, что люди ещё заходят, а уж закрывает в дверях человека и пытается ехать?! Его остановило только то, что начали пинать по борту», — написал автор поста.

В комментариях под постом пресс-служба мэрии отреагировала на жалобу, принесла извинения и сообщила, что информация передана в «Пассажирское предприятие № 8». Там проведут проверку и разберутся в обстоятельствах произошедшего.