В Омске водитель автобуса № 109 зажал пассажира дверями на остановке

По словам очевидца, водитель начал закрывать двери, хотя у входа всё ещё стояли люди. «У дверей всё ещё стояли входящие пассажиры… Раз он не смотрит, что люди ещё заходят, а уж закрывает в дверях человека и пытается ехать?! Его остановило только то, что начали пинать по борту», — написал автор поста.