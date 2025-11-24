Одна неделя осталась у нижегородцев для оплаты налогов

Физическим лицам, владеющим имуществом, требуется завершить оплату соответствующих налогов до конца текущей недели, особенно если удержание НДФЛ не было произведено в 2024 году. Помимо этого, необходимо внести платежи по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).