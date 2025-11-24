Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Одна неделя осталась у нижегородцев для оплаты налогов

Помимо этого, необходимо внести платежи по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) до 1 декабря.

В Нижегородской области налогоплательщикам напоминают о необходимости произвести оплату имущественных налогов до наступления 1 декабря. Об этом сообщили в ФНС.

Физическим лицам, владеющим имуществом, требуется завершить оплату соответствующих налогов до конца текущей недели, особенно если удержание НДФЛ не было произведено в 2024 году. Помимо этого, необходимо внести платежи по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ).

Чтобы избежать штрафов за несвоевременную оплату, все вышеперечисленные налоговые обязательства настоятельно рекомендуется исполнить в установленный срок.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде решили ввести туристический налог в 2026 году.