В Подмосковье более 4,5 млн человек вакцинировались от гриппа

«Традиционно в осенний период возрастает заболеваемость простудными и вирусными заболеваниями. Чтобы обезопасить себя от гриппа, нужно пройти вакцинацию. Тем более, что вакцины эффективны против всех штаммов, циркулирующих сегодня в Подмосковье. Прививку от гриппа в регионе сделали уже более 4,5 млн человек», — привели в тексте слова зампреда правительства, министра здравоохранения Подмосковья Максима Забелина.