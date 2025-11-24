В Ростове ушла из жизни мать-героиня Надежда Осяк, воспитавшая 18 детей

В Ростове-на-Дону после длительной болезни ушла из жизни мать 18 детей и супруга священника Иоанна Осяка Надежда Осяк. Ростовчанки не стало вечером 23 ноября.
Отпевание состоится 25 ноября в Троицком храме на улице Международной в Ростове-на-Дону. Богослужение проведет епископ Таганрогский Артемий, викарий Ростовской епархии.
Надежда Осяк родилась в 1966 году. В 2005 году была награждена орденом святого благоверного царевича Димитрия Угличского. Лауреат международной премии Андрея Первозванного «За веру и верность» — за материнское мужество и исключительный пример духовно-нравственного воспитания детей.
Кроме того, по указу президента России Владимира Путина Надежде Алексеевне присвоили почетное звание «Мать-героиня».
Большую часть жизни ростовчанка посвятила благотворительной деятельности, она помогала многодетным семьям.
Добавим, отец Иоанн и Надежда Осяк прожили вместе больше 40 лет. Они воспитали десять девочек и восемь мальчиков. Дети пары также стали многодетными родителями.
