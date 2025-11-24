Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре школы в Новосибирской области остались без света из-за непогоды

Электричество отключилось из-за повреждения сетей.

Источник: Комсомольская правда

В четырех школах Новосибирской области отключили электричество. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, повредившие линии электропередач. Об этом сообщает замминистра образования региона Юрий Савостьянов на оперативном совещании в правительстве региона.

Замминистра образования региона Юрий Севостьянов сообщил, что из-за отключения света занятия в школах начались позже. Учебный процесс был сдвинут.

Под аварийное отключение попали по две школы в Болотнинском и Новосибирском районах.

Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 778 школьников не смогли доехать до школ из-за снегопада в Новосибирской области.