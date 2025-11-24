Четыре школы в Новосибирской области остались без света из-за непогоды

В четырех школах Новосибирской области отключили электричество. Причиной стали неблагоприятные погодные условия, повредившие линии электропередач. Об этом сообщает замминистра образования региона Юрий Савостьянов на оперативном совещании в правительстве региона.
Замминистра образования региона Юрий Севостьянов сообщил, что из-за отключения света занятия в школах начались позже. Учебный процесс был сдвинут.
Под аварийное отключение попали по две школы в Болотнинском и Новосибирском районах.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что 778 школьников не смогли доехать до школ из-за снегопада в Новосибирской области.