Движение ограничат в Берсеневском переулке 27 ноября

Движение транспорта ограничат в Берсеневском пер. 27 ноября из-за киносъемок, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«С 6:00 до 23:00 27 ноября на участке Берсеневского пер. от д. 5, стр. 1 до д. 3/10, стр. 2 будет частично закрыта для движения одна полоса», — говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с проведением киносъемок.