Илдар Мингазов рассказал, как будет развиваться трасса М7 в Татарстане

«Дальше на М7 будет проводиться работа по замене слоев износа. Напомню, что эта трасса является частью основного маршрута М12 “Восток”. И мы должны будем поддерживать ее в нормативном состоянии. Только в этом году было уложено 170 километров износостойких слоев покрытия», — сказал он.