В Омске планируют строительство нового жилого комплекса у Октябрьского моста

Власти Омска приступили к подготовке документации для строительства нового жилого комплекса. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте администрации Омска.
Документ предполагает разработку проекта планировки для многоэтажной жилой застройки на участке, расположенном между улицами Шебалдина, 13-й Линии, Омской и А. Нейбута, рядом с Октябрьским мостом.
Изменения затрагивают территорию Центрального и Октябрьского округов, включая участок улично-дорожной сети на улице Омской между 11-й и 20-й Линиями. Площадь предполагаемой застройки составит около 14 гектаров. На данный момент на этой территории расположены несколько частных домов.
Компания «Завод сборного железобетона № 6» готовит проектную документацию и инвестирует в проект собственные средства. Отметим, что на соседних улицах уже построено несколько жилых зданий, также возведённых ЗСЖБ № 6, и новый жилой комплекс, вероятно, станет продолжением архитектурной композиции.