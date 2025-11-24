В Омске планируют строительство нового жилого комплекса у Октябрьского моста

Изменения затрагивают территорию Центрального и Октябрьского округов, включая участок улично-дорожной сети на улице Омской между 11-й и 20-й Линиями. Площадь предполагаемой застройки составит около 14 гектаров. На данный момент на этой территории расположены несколько частных домов.