Школьникам поселка Домбаровского в Оренбуржье рассказали о работе приставов

Профориентационную встречу для учеников школы в поселке Домбаровском Оренбургской области организовали специалисты районного кадрового центра «Работа России» по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в министерстве труда и занятости населения региона.
Гостями встречи стали заместитель начальника отделения старшего судебного пристава Домбаровского района Алмагуль Ерембетова и старший инспектор главного управления ФССП России по Оренбургской области Максим Шумилин. Участники обсудили реальные рабочие задачи и ежедневные обязанности в профессии пристава, ключевые компетенции, необходимые ему для успешной карьеры. нюансы и «подводные камни» профессиональной деятельности.
Школьники активно задавали вопросы, а эксперты давали развернутые ответы, помогая ребятам увидеть профессию «изнутри». В рамках встречи кадровые консультанты представили портал молодежных сервисов службы занятости molodezh.cznnew.ru. Ученики самостоятельно изучили его функционал, пройдя по ссылке и разобрав каждый сервис.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.