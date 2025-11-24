Завершено строительство жилого комплекса по реновации в Можайском районе

«В Можайском районе возвели трехсекционный жилой комплекс по адресу: ул. Говорова, д. 14А. В новостройке 121 квартира с улучшенной отделкой, четыре из которых адаптировали для маломобильных граждан. Суммарная жилая площадь составляет более 7 тыс. кв. м. В многоквартирном доме есть подземный паркинг, а во дворе провели комплексное благоустройство и оборудовали детскую площадку на специальном прорезиненном покрытии, чтобы обеспечить безопасность детей», — приводятся в сообщении слова Овчинского.
На территории жилого комплекса создана безбарьерная среда, перед подъездами и в вестибюлях нет лестниц и порогов, поскольку сквозные входные группы расположены на одном уровне с улицей. В каждом светлом и просторном подъезде предусмотрели комнаты для консьержей и колясочные, в которых удобно хранить детские коляски, самокаты, велосипеды и другой личный инвентарь, не занимая место в квартире. В доме установили современные лифты грузоподъемностью до 1 тонны, которые в том числе адаптированы для перевозки маломобильных граждан.
Как рассказал председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков, которого цитирует пресс-служба, комитет контролировал возведение дома на земельном участке площадью 0,3 га на всех этапах — на объекте суммарно было проведено 12 выездных проверок.
«По результатам итогового контрольно-надзорного мероприятия инспекторы комитета оформили заключение о соответствии здания требованиям утвержденной проектной документации», — добавил Слободчиков.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новые дома по программе реновации экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.
В пресс-службе подчеркнули, что Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».