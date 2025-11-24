Завершено строительство жилого комплекса по реновации в Можайском районе

На территории жилого комплекса создана безбарьерная среда, перед подъездами и в вестибюлях нет лестниц и порогов, поскольку сквозные входные группы расположены на одном уровне с улицей. В каждом светлом и просторном подъезде предусмотрели комнаты для консьержей и колясочные, в которых удобно хранить детские коляски, самокаты, велосипеды и другой личный инвентарь, не занимая место в квартире. В доме установили современные лифты грузоподъемностью до 1 тонны, которые в том числе адаптированы для перевозки маломобильных граждан.