В Иркутске комбинат питания возобновил продажу продукции

Торговые точки закрывались для перерегистрации кассовой техники.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске, Ангарске и Шелехове возобновили работу 34 торговые точки детской молочной кухни. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 45 магазинов временно закрылись для перерегистрации кассовой техники.

С 14 ноября предприятие проходит процедуру переоформления в ФНС. По мере завершения работ магазины постепенно открываются. Уже функционирующие точки предлагают мясные, рыбные и творожные полуфабрикаты, разработанные для детского и семейного питания.

При этом график выдачи бесплатного питания для многодетных и малоимущих семей сохраняется без изменений. Продолжается и доставка питания в образовательные учреждения.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что центр СПИД приглашает жителей и гостей Иркутска пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Обследование проводится анонимно в специальном мобильном пункте, он будет работать 26 ноября с 10:00 до 15:30.