В Иркутске комбинат питания возобновил продажу продукции

Ранее КП-Иркутск сообщала, что центр СПИД приглашает жителей и гостей Иркутска пройти бесплатное тестирование на ВИЧ. Обследование проводится анонимно в специальном мобильном пункте, он будет работать 26 ноября с 10:00 до 15:30.