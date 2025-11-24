В Иркутске комбинат питания возобновил продажу продукции

В Иркутске, Ангарске и Шелехове возобновили работу 34 торговые точки детской молочной кухни. Как ранее сообщала КП-Иркутск, 45 магазинов временно закрылись для перерегистрации кассовой техники.
С 14 ноября предприятие проходит процедуру переоформления в ФНС. По мере завершения работ магазины постепенно открываются. Уже функционирующие точки предлагают мясные, рыбные и творожные полуфабрикаты, разработанные для детского и семейного питания.
При этом график выдачи бесплатного питания для многодетных и малоимущих семей сохраняется без изменений. Продолжается и доставка питания в образовательные учреждения.
