В Нижневартовской окружной больнице прошла конференция по офтальмологии

Межрегиональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии» состоялась в Нижневартовской окружной клинической больнице. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.
Центральной частью программы стала хирургическая сессия, в рамках которой были выполнены три высокотехнологичные операции с трансляцией из операционной в режиме реального времени. Такой формат позволил коллегам подробно рассмотреть этапы хирургического вмешательства и задать вопросы. Также в программу сессии вошли разбор особенностей имплантации интраокулярной линзы со склеральной фиксацией и других видов оперативных вмешательств.
Теоретическая часть конференции включала доклады ведущих специалистов офтальмологических служб округа и федеральных медицинских центров. Эксперты представили современные данные о диагностике, особенностях течения офтальмопатологий и технологиях, которые могут быть внедрены в практику региональных отделений.
«Для нас важно сочетание практики и экспертных обсуждений — это позволяет быстро внедрять современные подходы в работу отделения. Такие конференции помогают повышать квалификацию специалистов и расширяют возможности помощи пациентам со сложными патологиями здесь, на месте», — подчеркнула заведующая офтальмологическим отделением Нижневартовской окружной больницы Бирджа Алиева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.