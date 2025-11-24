В Нижневартовской окружной больнице прошла конференция по офтальмологии

Центральной частью программы стала хирургическая сессия, в рамках которой были выполнены три высокотехнологичные операции с трансляцией из операционной в режиме реального времени. Такой формат позволил коллегам подробно рассмотреть этапы хирургического вмешательства и задать вопросы. Также в программу сессии вошли разбор особенностей имплантации интраокулярной линзы со склеральной фиксацией и других видов оперативных вмешательств.