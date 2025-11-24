Гербарий и подушку в виде пончика забыли пассажиры Мострансавто в октябре

«С начала года пассажиры автобусов Мострансавто оставили в салонах транспорта и на объектах инфраструктуры компании более 1,7 тыс. личных вещей. Традиционно чаще всего жители и гости Подмосковья забывают в поездках транспортные карты “Стрелка”, а также социальные и банковские карты. Однако наряду с этим сотрудники регулярно сталкиваются и с более необычными потерями. Среди находок, которые особенно запомнились в этом месяце, — колода гадальных карт Таро в шелковом мешочке, аккуратный гербарий с засушенными полевыми цветами и подушка-подголовник в виде яркого пончика», — говорится в сообщении.