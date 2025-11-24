Хабаровчане могут украсить елки на стадионе имени Ленина своими игрушками

Принести свои работы можно в легкоатлетический манеж, который находится по адресу: улица Советская, 2а. Нужно зайти в башню стадиона. Организаторы просят всех участников заранее ознакомиться с условиями конкурса, чтобы игрушки соответствовали требованиям и их можно было легко разместить на уличных елках.