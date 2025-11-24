Хабаровчане могут украсить елки на стадионе имени Ленина своими игрушками

В Хабаровске стартовал традиционный предновогодний конкурс «Наряжаем елку вместе». Дирекция спортивных сооружений края приглашает всех желающих создать своими руками елочные игрушки, которые украсят праздничные ели на стадионе имени Ленина. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Уже появились первые участники, и прием творческих работ продолжается. Принести свои самодельные украшения — шары, гирлянды или любые другие новогодние поделки — можно до 7 декабря.
Все собранные игрушки вскоре повесят на елочки, которые будут установлены рядом с детским катком на стадионе. Это создаст по-настоящему домашнюю и теплую атмосферу, ведь наряд для елок создадут сами жители города.
Принести свои работы можно в легкоатлетический манеж, который находится по адресу: улица Советская, 2а. Нужно зайти в башню стадиона. Организаторы просят всех участников заранее ознакомиться с условиями конкурса, чтобы игрушки соответствовали требованиям и их можно было легко разместить на уличных елках.