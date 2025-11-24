Хабаровский край и Китай расширяют сотрудничество в области медицины

На очередном круглом столе представители регионального минздрава и руководители крупных медицинских учреждений обсудили с коллегами из Фуюаня регулярный обмен опытом и форматы повышения квалификации врачей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Подобные встречи проходят не впервые: в прошлом году китайская сторона уже представляла свой опыт и методы традиционной медицины. В крае рассчитывают, что международное взаимодействие станет значимым вкладом в развитие системы здравоохранения.
«Географическая близость и открытие в 2027 году нового пограничного перехода создают дополнительные условия для профессиональных контактов. Жители края проявляют заметный интерес к традиционной китайской медицине. Мы готовы направлять в регион специалистов, а также принимать российских врачей в медицинских учреждениях КНР», — отметил начальник Бюро здравоохранения Фуюаня Хэ Цзяфэн.
Стороны обозначили основные направления сотрудничества: создание рабочей группы по медицинскому партнерству, проведение совместных онлайн-консилиумов, краткосрочные стажировки врачей и участие специалистов в совместных проектах, в том числе по реабилитации и лечению хронических заболеваний. Заместитель министра здравоохранения края Андрей Мощинецкий заявил, что практическое взаимодействие учреждений двух регионов уже становится ощутимым для пациентов, и подчеркнул готовность адаптировать новые форматы обмена.
Отдельное внимание уделили расширению системы стажировок. Представители края сообщили, что такая работа уже ведется. Одним из примеров стал опыт заведующего отделением торакальной хирургии Краевой клинической больницы имени Сергеева Евгения Кашкарова, прошедшего тренинг в Шанхайском пульмонологическом госпитале. Там он изучил современные методы однопортовой видеоторакоскопической и роботической хирургии.
«Новые подходы позволяют проводить сложные операции через минимальный доступ, сокращают сроки восстановления и уменьшают риски для пациентов. Большинство операций в нашем отделении уже выполняется малотравматичным способом, а внедрение роботических технологий станет следующим этапом развития региональной хирургии», — подчеркнул Кашкаров.