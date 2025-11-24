Хабаровский край и Китай расширяют сотрудничество в области медицины

Стороны обозначили основные направления сотрудничества: создание рабочей группы по медицинскому партнерству, проведение совместных онлайн-консилиумов, краткосрочные стажировки врачей и участие специалистов в совместных проектах, в том числе по реабилитации и лечению хронических заболеваний. Заместитель министра здравоохранения края Андрей Мощинецкий заявил, что практическое взаимодействие учреждений двух регионов уже становится ощутимым для пациентов, и подчеркнул готовность адаптировать новые форматы обмена.