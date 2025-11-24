Белорус получил компенсацию 1100 рублей после отравления в минском ресторане

Житель Минска отравился в ресторане во время романтического свидания и получил солидную компенсацию, пишет агентство «Минск-Новости».
Как рассказали в Региональном обществе защиты потребителей (РОЗП), все началось с того, что молодой человек сходил с девушкой на свидание в ресторан, а утром почувствовал недомогание и вызвал скорую. В больнице был диагностирован сальмонеллезный энтерит средней тяжести, из-за которого мужчине пришлось несколько дней провести на больничной койке.
Выздоровев, минчанин обратился в районный центр гигиены и эпидемиологии по месту расположения заведения с письменным заявлением. Проверка выявила нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
После этого белорус в книге замечаний и предложений ресторана подробно изложил произошедшее и предложил вернуть ему деньги за ужин, возместить стоимость лекарств и моральный вред.
Не получив ответа, молодой человек обратился в Общество защиты потребителей, которое заключило договор на безвозмездное оказание услуг и подали исковое заявление в суд.
На втором судебном заседании ответчик предложил мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме в 1100 белорусских рублей.
А еще мы писали, как гомельчанка получила через суд более 300 рублей, отравившись чипсами из магазина.
Также милиция сказала, что делать с соседкой, которая злится на микроволновку: «Стучит по стене либо наносит удары по входной двери».
Еще в Слуцке пенсионерка пошла в суд, когда ее дом заняли посторонние люди.