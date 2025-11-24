Белорус получил компенсацию 1100 рублей после отравления в минском ресторане

Как рассказали в Региональном обществе защиты потребителей (РОЗП), все началось с того, что молодой человек сходил с девушкой на свидание в ресторан, а утром почувствовал недомогание и вызвал скорую. В больнице был диагностирован сальмонеллезный энтерит средней тяжести, из-за которого мужчине пришлось несколько дней провести на больничной койке.