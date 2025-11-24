В Самаре планируют ликвидировать Мазутное озеро

Очередной проект постановления мэрии проходит экспертизу. Согласно документам, на ликвидацию озер хотят привлечь дополнительные средства. Более семи миллионов направят на борьбу с мазутом в 2025 году, а еще 2,7 миллионов запланированы на 2026 год.