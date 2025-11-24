В Самаре планируют ликвидировать Мазутное озеро

В Самаре продолжается ликвидация мазутных озер. На работы планируют потратить почти 10 млн рублей.
Очередной проект постановления мэрии проходит экспертизу. Согласно документам, на ликвидацию озер хотят привлечь дополнительные средства. Более семи миллионов направят на борьбу с мазутом в 2025 году, а еще 2,7 миллионов запланированы на 2026 год.
Министерство природных ресурсов России установило, что за проверку точности определения сметной стоимости мероприятий будет взиматься плата в размере 1% от общей суммы сметы. Согласно предварительному сметному расчету, стоимость реализации проекта оценивается в 2,7 миллиарда рублей.