Под Новосибирском косули вышли к жилым домам из-за снега

В Новосибирском районе стадо косуль забрело к жилым домам из-за глубокого снега, потеряв ориентацию. Обычно животные не подходят так близко к людям, сообщает портал Academ.info.
Заместитель начальника управления по охране животного мира Минприроды региона Арзу Гафаров отметил, что при появлении косули в населённом пункте нельзя её кормить и подходить близко. В случае опасности необходимо срочно сообщить в министерство.
В ведомстве подчеркнули, что миграция косуль — естественное явление, которое продлится до января. В этот период водителей просят быть особенно внимательными, так как животные могут внезапно выходить на дороги.
Для снижения рисков инспекторы и охотоведы круглосуточно патрулируют маршруты миграции, расставляют сено и соль, чтобы удерживать животных подальше от людей.