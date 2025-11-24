Переживший нападение льва директор сафари-парка рассказал о своей работе

«Как будет необходимость, все равно я должен заходить ко львам, чтобы убирать мусор и другие вести работы. Это моя работа, ее никуда не денешь. Это моя жизнь», — сказал Зубков и добавил, что никому не давал обещаний больше не заходить ко львам и не общаться с ними в близости.
В июне Зубков пережил нападение льва в открытой части зоопарка. Его прооперировали в Крыму, а затем транспортировали в больницу Краснодара. СК РФ возбудил уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека. После нескольких операций Зубкова выписали, он вернулся в Крым.
Сам Зубков рассказывал, что в тот день он слишком близко подошел к хищнику, который ел мясо, и, повинуясь инстинктам, 250-килограммовый лев напал на него, вцепившись в шею. Спровоцировал льва резкий звук закрывающейся двери.
Парк «Тайган» — частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Находится в Белогорском районе Крыма. В парке свободно проживают около 60 львов, включая редких белых особей, более 100 тигров, а также сотни других животных. Территория парка составляет 32 гектара, примерно 20 гектаров отведено под сафари-парк львов, остальная площадь — стационарный зоопарк и детский контактный зоопарк.