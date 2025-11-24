В Хабаровске открыт сбор на фейерверк для онкобольных детей

Активисты хотят раскрасить салютом новогоднюю ночь напротив окон детского онкологического отделения больницы им. Пиотровича на Прогрессивной, а также устроить визит в палаты Деда Мороза и Снегурочки.
В этом году это будет уже восьмой запуск. За 4 часа до наступления Нового года под окнами детского онкологического отделения появится Дед Мороз и ударит посохом 3 раза, дав старт фейерверку из 250 залпов. После этого зимний волшебник поднимется в отделение и вручит детям подарки, о которых его попросили в письмах.
Ориентировочная стоимость мероприятия — 600 тысяч рублей. 400 из них уйдут на фейерверк, остальные 200 — на подарки детям. Поддержать проект можно по ссылке.