В омской школе № 30 прошел фестиваль-конкурс «В единстве наша сила»

Муниципальный фестиваль-конкурс «В единстве наша сила» состоялся в школе № 30 в Омске в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Омской области.
Сначала ученики провели увлекательные мастер-классы по ремеслам различных народов. Гости фестиваля смогли своими руками создать небольшие сувениры, познакомиться с особенностями народных промыслов и почувствовать связь времен. Затем состоялся конкурс творческих номеров, где каждая школа представила свои лучшие вокальные и танцевальные постановки. Завершился фестиваль ярмаркой, на которой можно было попробовать блюда национальной кухни разных народов.
На ярмарке школа № 131 представила узбекскую народность. Ученики школы № 113 познакомили гостей с казахскими традициями. Цыганская культура была презентована школой № 132. Башкирские мотивы, представленные школой № 96, очаровали своей мелодичностью и самобытностью. Школа № 30 перенесла всех в далекую Индию, представив завораживающие танцы и традиционные костюмы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.