В Уфе построят два новогодних городка за 38 миллионов рублей

Муниципальное учреждение «Горзеленхоз» Уфы заключило соглашение с компанией «Чистый путь» на создание и художественное оформление праздничных зон. Информация об этом размещена на портале государственных закупок.
Фирма предложила выполнить работы за 38,04 миллиона рублей, хотя изначальная стоимость контракта составляла 38,4 миллиона. Финансирование будет осуществляться из городской казны. Торги состоялись 12 ноября, при этом другой претендент готов был взять подряд за 38,23 миллиона.
Исполнителю необходимо до 22 декабря подготовить к празднованию Нового года площади имени Ленина и Салавата Юлаева.
На первой территории планируется разместить две деревянные горки, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика, деревянный состав с вагончиками, лошадок-качалок и специальные ящики для писем. Дополнительно появятся ледяные изваяния восьми лошадей, запутанный лабиринт и каток. Украшением станут арочные конструкции в виде шаров, снежинки, светящийся конверт и часы с диодной подсветкой.
Вторая площадка тоже получит фигуры главных новогодних персонажей. Здесь установят скульптуры Конька-Горбунка, Толпара и Розового пони. Также в планах — карета с парой лошадей, изображения оленя, снежного человека и падающей звезды. Для фотографирования подготовят П-образную арку, а по периметру создадут ограждение изо льда.
Обе зоны украсят елки, собранные из пиксельных элементов.