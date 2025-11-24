В Уфе построят два новогодних городка за 38 миллионов рублей

На первой территории планируется разместить две деревянные горки, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки из стеклопластика, деревянный состав с вагончиками, лошадок-качалок и специальные ящики для писем. Дополнительно появятся ледяные изваяния восьми лошадей, запутанный лабиринт и каток. Украшением станут арочные конструкции в виде шаров, снежинки, светящийся конверт и часы с диодной подсветкой.