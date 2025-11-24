В Тюмени состоялся бизнес-форум «День знаний для предпринимателей»

В мероприятии также приняли активное участие специалисты кадрового центра «Работа России». Консультанты центра не только услышали о реальных потребностях и проблемах бизнеса, но и представили конкретные меры поддержки, которые доступны работодателям в государственных кадровых центрах. Все желающие смогли получить индивидуальные консультации, узнать о программах обучения и повышения квалификации для сотрудников, а также о возможностях привлечения специалистов.