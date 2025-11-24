В Тюмени состоялся бизнес-форум «День знаний для предпринимателей»

Ежегодный бизнес-форум «День знаний для предпринимателей» прошел 11 ноября в Тюмени. Он состоялся в том числе для реализации целей национального проекта «Кадры», сообщили в центре занятости населения Тюменской области.
На площадке форума обсуждали актуальные вызовы, стоящие перед современным бизнесом. Например, участники поговорили о том, как цифровизация и внедрение искусственного интеллекта, призванные повысить эффективность и конкурентоспособность компаний, идут рука об руку с дефицитом квалифицированных кадров. Этот тренд подчеркивает особую важность темы, выбранной для форума, — «Люди — главный капитал».
В мероприятии также приняли активное участие специалисты кадрового центра «Работа России». Консультанты центра не только услышали о реальных потребностях и проблемах бизнеса, но и представили конкретные меры поддержки, которые доступны работодателям в государственных кадровых центрах. Все желающие смогли получить индивидуальные консультации, узнать о программах обучения и повышения квалификации для сотрудников, а также о возможностях привлечения специалистов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.