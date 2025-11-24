Омская «Тепловая компания» разбирается с жалобой на разрытые трубы на Московке-2

Житель Омска озвучил жалобу на разрытые трубы в своем доме, где никто не торопится делать замену коммуникаций. Речь идет о доме на Московке-2 на Сибирском проспекте, 2/4. Он уточнил, что разрыты трубы, идущие из подвала, еще с мая. Работы провело, но не завершило МП «Тепловая компания».
«Привезли новую трубу — и так все и бросили. Управляющей компании до этого нет дела, тепловая каждый раз обещает выполнить работы: сначала до 31 июля, потом до сентября, октября и так до 15 ноября. Ноябрь заканчивается — дела нет никому!», высказал недовольство горожанин на канале «Омский новостной поезд» в «Телеграме».
Аккаунт «Тепловой компании» в названном мессенджере оперативно ответил на жалобу: «Нам нужно время для уточнения информации. Вернемся с ответом не позднее завтрашнего дня».
