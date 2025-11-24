Омская «Тепловая компания» разбирается с жалобой на разрытые трубы на Московке-2

«Привезли новую трубу — и так все и бросили. Управляющей компании до этого нет дела, тепловая каждый раз обещает выполнить работы: сначала до 31 июля, потом до сентября, октября и так до 15 ноября. Ноябрь заканчивается — дела нет никому!», высказал недовольство горожанин на канале «Омский новостной поезд» в «Телеграме».