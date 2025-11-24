Одеяла для обезьян и Тристан в спячке: в Минском зоопарке началась зима

Подготовку к зимнему сезону в Минском зоопарке по традиции начали заблаговременно.
«Были проведены проверка и ремонт зимних помещений, подготовка к зимовке открытых вольеров, утепление домиков, а во внутренних помещениях для животных установили инфракрасные и ультрафиолетовые лампы», — рассказала Лазовская.
По ее словам, во внутренние помещения, где обитают животные, для комфорта положили сухую листву и сено, а обезьянам выдали теплые одеяла.
К зиме изменили и рацион питания обитателям зоопарка — порции увеличили, еда стала более калорийной. Ламам, лошадям, зубрам, другим копытным животным увеличили количество овощей — причина в том числе в сокращении посетителей, которые могли в зоопарке купить фрукты и овощи и покормить его обитателей.
Лазовская также отметила, что с наступлением зимней погоды обитателям зоопарка в обязательном порядке вводят в рацион витамин «Д». Кроме этого, с наступлением холодов хищникам зоопарка начинают давать теплое мясо.
Пушистый песец
Подготовительные работы к зиме в зоопарке провели не только его работники, но и сами животные.
«Животные к зиме поменяли шерстку — как говорится, переоделись в теплые шубки», — сказала Лазовская.
По ее словам, особенно роскошным стал песец, который сменил серую летнюю шубу на белую, с теплым подшерстком. Не уступают по густоте зимней одежды и верблюды — они уже сменили летнюю гладкую шерсть на пушистую.
Тристан уже в берлоге
У некоторых животных идет подготовка спячке.
«Наш медведь Тристан уже залег на зимнюю спячку, а медведица Нюра еще не спит, посетители зоопарка могут увидеть, как она гуляет по вольеру», — сказала Лазовская.
Также в этом году, в отличие от предыдущих лет, все аисты из зоопарка улетели на зимовку в теплые страны. А вот экзотические пеликаны остались зимовать — ведь у них теперь есть новый просторный теплый домик.
Как оказалось, меньше всего белорусской зимы в Минском зоопарке боится семья японских макак.
«Это зимние обезьянки, они морозов, снега и ветра не боятся и никогда на зиму не переезжают из своих привычных домиков», — сказала собеседник Sputnik.