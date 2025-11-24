Ричмонд
Одеяла для обезьян и Тристан в спячке: в Минском зоопарке началась зима

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Минский зоопарк традиционно серьезно подготовился к зиме, обитателей перевели на усиленное питание, рассказала Sputnik методист просветительского отдела Минского зоопарка Ксения Лазовская.

Источник: Sputnik.by

Подготовку к зимнему сезону в Минском зоопарке по традиции начали заблаговременно.

«Были проведены проверка и ремонт зимних помещений, подготовка к зимовке открытых вольеров, утепление домиков, а во внутренних помещениях для животных установили инфракрасные и ультрафиолетовые лампы», — рассказала Лазовская.

По ее словам, во внутренние помещения, где обитают животные, для комфорта положили сухую листву и сено, а обезьянам выдали теплые одеяла.

К зиме изменили и рацион питания обитателям зоопарка — порции увеличили, еда стала более калорийной. Ламам, лошадям, зубрам, другим копытным животным увеличили количество овощей — причина в том числе в сокращении посетителей, которые могли в зоопарке купить фрукты и овощи и покормить его обитателей.

Лазовская также отметила, что с наступлением зимней погоды обитателям зоопарка в обязательном порядке вводят в рацион витамин «Д». Кроме этого, с наступлением холодов хищникам зоопарка начинают давать теплое мясо.

Пушистый песец

Подготовительные работы к зиме в зоопарке провели не только его работники, но и сами животные.

«Животные к зиме поменяли шерстку — как говорится, переоделись в теплые шубки», — сказала Лазовская.

По ее словам, особенно роскошным стал песец, который сменил серую летнюю шубу на белую, с теплым подшерстком. Не уступают по густоте зимней одежды и верблюды — они уже сменили летнюю гладкую шерсть на пушистую.

Тристан уже в берлоге

У некоторых животных идет подготовка спячке.

«Наш медведь Тристан уже залег на зимнюю спячку, а медведица Нюра еще не спит, посетители зоопарка могут увидеть, как она гуляет по вольеру», — сказала Лазовская.

Также в этом году, в отличие от предыдущих лет, все аисты из зоопарка улетели на зимовку в теплые страны. А вот экзотические пеликаны остались зимовать — ведь у них теперь есть новый просторный теплый домик.

Как оказалось, меньше всего белорусской зимы в Минском зоопарке боится семья японских макак.

«Это зимние обезьянки, они морозов, снега и ветра не боятся и никогда на зиму не переезжают из своих привычных домиков», — сказала собеседник Sputnik.