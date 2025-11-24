Собянин: Станция «Достоевская» Кольцевой линии метро готова на 35%

«Достоевская» расположится между «Новослободской» и «Проспектом Мира» — на пересечении ул. Самотечная и Дурова. Она станет 13-й станцией Кольцевой линии метро. Будет два вестибюля. Подземный — под ул. Дурова, где она пересекается с ул. Делегатская. И наземный — рядом с «Олимпийским», на перекрестке ул. Дурова и Олимпийского проспекта. С открытием «Достоевской» улучшится транспортная доступность сразу трех районов центра Москвы — Мещанского, Тверского и Марьиной Рощи. Удобнее будет добираться до «Олимпийского», Центрального дома Российской армии, Театра Российской армии. Свободнее станет в вестибюлях станций «Проспект Мира» Кольцевой и Калужско-Рижской линий", — заключил мэр.