Причину мерзкой вони в Волгограде назвали в облкомприроды

В воскресенье запах гари и химии особенно резко чувствовался в районе улицы 7-й Гвардейской Дивизии на пересечении с проспектом Ленина. В понедельник о том, что невозможно выйти на улицу, говорят с утра жители севера и запада мегаполиса.