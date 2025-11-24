Ричмонд
Причину мерзкой вони в Волгограде назвали в облкомприроды

Специалисты РЦЭК уже выехали, чтобы отобрать пробы воздуха в разных районах Волгограда и оценить соответствие взятых образцов нормативам.

Источник: Аргументы и факты

Жители Волгограда вторые сутки жалуются на невыносимую вонь, которая чувствуется в разных районах областного центра.

В воскресенье запах гари и химии особенно резко чувствовался в районе улицы 7-й Гвардейской Дивизии на пересечении с проспектом Ленина. В понедельник о том, что невозможно выйти на улицу, говорят с утра жители севера и запада мегаполиса.

В облкомприроды «АиФ-Волгоград» прокомментировали: причина в сохраняющихся сложных метеорологических условиях — безветренной погоде и тумане.

«Такие условия препятствуют перемещению воздушных масс и рассеиванию различных запахов», — уточняют в комитете.

Специалисты РЦЭК уже выехали, чтобы отобрать пробы воздуха в разных районах Волгограда и оценить соответствие взятых образцов нормативам.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что воды северных рек хотят направить на Донбасс через Волгоградскую область.