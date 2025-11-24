Лошадь «в яблоках» необычного окраса выставлена на торги в Беларуси

На продажу выставлена государственная лошадь, которая находится в агрогородке Язно Миорского района. В описании лота — только регистрационный номер животного. Однако по опубликованным фото можно понять, что эта лошадь необычного коричневого цвета с окрасом «в яблоки», который встречается тоже довольно редко.