Лошадь «в яблоках» необычного окраса выставлена на торги в Беларуси

В Беларуси с молотка продают лошадь необычного окраса. Информацию о лоте предоставил gostorg.by.
На продажу выставлена государственная лошадь, которая находится в агрогородке Язно Миорского района. В описании лота — только регистрационный номер животного. Однако по опубликованным фото можно понять, что эта лошадь необычного коричневого цвета с окрасом «в яблоки», который встречается тоже довольно редко.
Аукцион пройдет 23 декабря, стартовая цена — 3025 белорусских рублей (около 1000 долларов в эквиваленте).
Отмечается, что победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену или согласится купить лошадь за стартовую цену плюс 5%.