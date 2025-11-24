Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лошадь «в яблоках» необычного окраса выставлена на торги в Беларуси

В Миорах на аукционе за 1000 долларов продают необычную лошадь «в яблоках».

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси с молотка продают лошадь необычного окраса. Информацию о лоте предоставил gostorg.by.

На продажу выставлена государственная лошадь, которая находится в агрогородке Язно Миорского района. В описании лота — только регистрационный номер животного. Однако по опубликованным фото можно понять, что эта лошадь необычного коричневого цвета с окрасом «в яблоки», который встречается тоже довольно редко.

Аукцион пройдет 23 декабря, стартовая цена — 3025 белорусских рублей (около 1000 долларов в эквиваленте).

Отмечается, что победителем аукциона станет участник, который предложит самую высокую цену или согласится купить лошадь за стартовую цену плюс 5%.