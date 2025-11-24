В Башкирии выявили поддельный кумыс

Специалисты Башкирской испытательной лаборатории Россельхознадзора обнаружили фальсифицированный кумыс, в котором вместо заявленного кобыльего молока использовали коровье. Производитель скрыл настоящий состав продукта на маркировке.
Как уточняют в ведомстве, исследования кумыса были проведаны
Это нарушает техрегламенты Таможенного союза по маркировке и безопасности пищевой продукции и вводит потребителей в заблуждение относительно качества и свойств традиционного напитка. Однако о санкциях к производителю не сообщается.