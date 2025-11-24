Верхотурский округ Свердловской области победил в «Уральских каникулах»

Проект «Верхотурье — комфорт с духовной глубиной» гармонично сочетает историческое наследие с современными решениями. Путешественники смогут оценить стильные и функциональные пространства, которые делают отдых комфортным и приятным. Также проект предусматривает возможность познакомиться с уникальными местными ремеслами, увидеть их в действии и даже попробовать себя в роли мастера. Кроме того, маршрут включает в себя посещение особых мест, где каждый сможет загадать желание.