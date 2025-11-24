Верхотурский округ Свердловской области победил в «Уральских каникулах»

Победителем четвертого сезона туристического конкурса «Уральские каникулы — 2025: Битва муниципалитетов» стал проект Верхотурского городского округа Свердловской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении культуры, туризма и молодежной политики администрации округа.
Проект «Верхотурье — комфорт с духовной глубиной» гармонично сочетает историческое наследие с современными решениями. Путешественники смогут оценить стильные и функциональные пространства, которые делают отдых комфортным и приятным. Также проект предусматривает возможность познакомиться с уникальными местными ремеслами, увидеть их в действии и даже попробовать себя в роли мастера. Кроме того, маршрут включает в себя посещение особых мест, где каждый сможет загадать желание.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.