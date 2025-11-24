Ричмонд
В Иркутской области выросло число ипотечных сделок

С января по октябрь зарегистрировали 24 387 сделок с недвижимостью.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

С января по октябрь 2025 года в Иркутской области зарегистрировали 24 387 ипотечных сделок с недвижимостью. Как сообщили КП-Иркутск в Управлении Росреестра по региону, с июля среднее количество таких сделок составляет 3340 в месяц. Для сравнения, в 2024 году ежемесячно оформляли в среднем 2842 ипотеки, а за весь прошлый год — 34 105.

— Большинство жителей региона при покупке жилья в ипотеку пользуются электронными сервисами для подачи заявлений, — отмечает руководитель областного Управления Росреестра Виктор Жердев.

Средний срок оформления документов при этом не превышает одного дня.

