140 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области за неделю

С 10 по 14 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили семь партий мяса птицы общим весом 140 тон. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— С территории региона продукция направлена в Узбекистан (115 тонн) и Саудовскую Аравию (25 тонн), — говорится на сайте надзорного ведомства.
Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз товара направили в системе «Аргус».
Напомним, накануне из Ростовской области в Азербайджан отправили 19 тонн рыбы.
