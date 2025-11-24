Ричмонд
140 тонн мяса птицы экспортировали из Ростовской области за неделю

В Ростовской области на экспорт отправили семь партий мяса птицы.

Источник: Комсомольская правда

С 10 по 14 ноября 2025 года в Ростовской области на экспорт оформили семь партий мяса птицы общим весом 140 тон. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.

— С территории региона продукция направлена в Узбекистан (115 тонн) и Саудовскую Аравию (25 тонн), — говорится на сайте надзорного ведомства.

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении. Качество подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не выявили. Разрешение на вывоз товара направили в системе «Аргус».

Напомним, накануне из Ростовской области в Азербайджан отправили 19 тонн рыбы.

