Идентификацию пациентов по QR-коду ввели во всех стационарах Москвы

Теперь при поступлении в больницу пациент получает специальный браслет с кодом. Медработник сканирует его при выполнении процедуры, после чего время и факт выполнения манипуляции автоматически фиксируется в ЕМИАС.
По словам Раковой, благодаря таким браслетам процесс лечения становится еще прозрачнее. «И врачи, и медсестры могут сразу видеть лечебно-диагностический путь пациента, не тратя время на рутинное документирование и поиск нужных данных», — пояснила она.
Ранее аналогичная система работала только во флагманских центрах и приемных отделениях больниц.
