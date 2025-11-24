Создана лабораторная модель для тестирования лекарств против метастазов

Разработанная учеными трехмерная модель метастаза рака молочной железы в печени позволяет в режиме реального времени наблюдать, как единичная раковая клетка превращается в метастаз. Методика использует флуоресцентную и конфокальную микроскопию для отслеживания опухолевых клеток и может быть легко воспроизведена в разных научных лабораториях.