Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умерла актриса Валентина Шарыкина

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Шарыкина, также известная широкой публике ролью пани Зоси из телевизионного проекта «Кабачок 13 стульев», умерла в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе театра.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.

В пресс-службе подчеркнули, что это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Всю свою профессиональную жизнь Шарыкина посвятила служению театру Сатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком.

Друзья и коллеги по цеху называли ее верным и надежным другом, невероятно щедрым человеком широкой души.

«Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну», — отметили в театре.

Ее творческая биография насчитывает более семидесяти театральных и киноролей: «Кабачок 13 стульев», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и многие другие постановки с участием артистки полюбились зрителям и навсегда вошли в «Золотой фонд» Сатиры.

«Спасибо вам за то тепло и самоотдачу, с которой вы служили искусству и зрителю. Светлая память», — говорится в сообщении.