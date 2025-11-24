Умерла актриса Валентина Шарыкина

«Сегодня в возрасте 85 лет ушла из жизни заслуженная артистка России, актриса Театра сатиры Валентина Дмитриевна Шарыкина», — говорится в сообщении в Telegram-канале театра.
В пресс-службе подчеркнули, что это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Всю свою профессиональную жизнь Шарыкина посвятила служению театру Сатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком.
Друзья и коллеги по цеху называли ее верным и надежным другом, невероятно щедрым человеком широкой души.
«Мы приносим искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Валентину Дмитриевну», — отметили в театре.
Ее творческая биография насчитывает более семидесяти театральных и киноролей: «Кабачок 13 стульев», «Женский монастырь», «Баня», «Клоп», «Бешеные деньги», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «У времени в плену» и многие другие постановки с участием артистки полюбились зрителям и навсегда вошли в «Золотой фонд» Сатиры.
«Спасибо вам за то тепло и самоотдачу, с которой вы служили искусству и зрителю. Светлая память», — говорится в сообщении.