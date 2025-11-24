Умерла актриса Валентина Шарыкина

В пресс-службе подчеркнули, что это печальное событие для всего коллектива Театра сатиры. Всю свою профессиональную жизнь Шарыкина посвятила служению театру Сатиры, в труппу которого в 1962 году, сразу после выпуска из Щукинского училища, была принята Валентином Плучеком.