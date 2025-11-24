В Омске лишь девять месяцев проработала гамбургерная на улице Лермонтова

Владельцы омской бургерной «Hamburguesa» на улице Лермонтова сообщили в ее аккаунте в соцсетях о закрытии заведения. Последний день оно отработает 30 ноября.
«Много слез выплакано, платков стерто, салфеток высморкано, но таковы реалии — нам придется расстаться с нашим любимым местом», — говорится в сообщении команды.
Причины закрытия гамбургерной владельцы не назвали. Она проработала только девять месяцев, будучи открытой в феврале 2025 года. Развивала ее компания «KNOCK FAMILY». Она же несколько лет назад открыла в нашем городе пиццерию «Cheese Knock» и кафе азиатской кухни «Knock&Roll». Они продолжают работать и сейчас.
Ранее мы писали, что в Омске закрывается кафе «О, ПП!».