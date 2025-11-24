В Омске лишь девять месяцев проработала гамбургерная на улице Лермонтова

Причины закрытия гамбургерной владельцы не назвали. Она проработала только девять месяцев, будучи открытой в феврале 2025 года. Развивала ее компания «KNOCK FAMILY». Она же несколько лет назад открыла в нашем городе пиццерию «Cheese Knock» и кафе азиатской кухни «Knock&Roll». Они продолжают работать и сейчас.