Гомельская область решила, как бороться с летними засухами

В Гомельском облисполкоме сказали, что найдено решение, как бороться с летними засухами, сообщили на СТВ.
Так, глава области Иван Крупко обратил внимание на то, что для Гомельщины жизненно важным вопросом является возможность использования системы Днепро-Бугских каналов, в том числе в интересах АПК.
Он добавил, что сама идея возникла еще в СССР, когда было построено Днепро-Брагинское водохранилище. Она состояла в том, чтобы насосными станциями в период таяния снега и подъема уровня Днепра забрать воду и потом орошать землю. На стадии 1989−1990 годов проект начался, была построена крупная станция, построено хранилище на 50 миллионов кубических метров воды, которое сейчас в рабочем состоянии. Однако до конца не выстроены каналы, которые могут орошать поля влагой.
— Вода есть, хранилище есть, просто надо завершить этот проект, — подчеркнул Крупко.
Стоимость проекта глава региона оценивает примерно в 175 миллионов белорусских рублей. Такое предложение было внесено белорусскому президенту. А посол Беларуси в Китае Александр Червяков в свою очередь рассказал, что в одной из китайских провинций есть серьезные наработки по управлению водными ресурсами с учетом определения влажности земли, создания влаги в земле под конкретную культуру и дозирования ее правильного распределения.
— С учетом разработки полного проекта и проектирования все займет около 36 месяцев, — добавил председатель облисполкома.
