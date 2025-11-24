Гомельская область решила, как бороться с летними засухами

Он добавил, что сама идея возникла еще в СССР, когда было построено Днепро-Брагинское водохранилище. Она состояла в том, чтобы насосными станциями в период таяния снега и подъема уровня Днепра забрать воду и потом орошать землю. На стадии 1989−1990 годов проект начался, была построена крупная станция, построено хранилище на 50 миллионов кубических метров воды, которое сейчас в рабочем состоянии. Однако до конца не выстроены каналы, которые могут орошать поля влагой.