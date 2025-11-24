Умер Никита Симонян, легенда советского спорта

Будущий чемпион родился в 1926 году в Армавире в армянской семье, спасавшихся от трагических событий на исторической родине. Его отец, Погос Симонян, занимался ремонтом обуви, обеспечивая семью. В начале 1930-х семья переехала в Сухуми, где юный Никита проводил большую часть времени, играя в футбол во дворах. Именно там его заметили тренеры местного «Динамо» и пригласили в команду.