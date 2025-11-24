Умер Никита Симонян, легенда советского спорта

Легенда советского футбола, олимпийский чемпион, выдающийся нападающий и тренер Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. О его смерти сообщил президент Союза ветеранов футбола России Александр Мирзоян, отметив, что 20 ноября Симонян почувствовал себя плохо и был доставлен в больницу, однако спасти его не удалось.
Никита Симонян на протяжении десятилетий оставался одной из ключевых легенд отечественного футбола. Он — лучший бомбардир в истории московского «Спартака», на его счету 160 голов, рекорд, который пока не смог превзойти ни один игрок клуба. Трижды Симонян становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР — в 1949, 1950 и 1953 годах.
За годы спортивной карьеры и работы тренером Симонян стал чемпионом СССР, обладателем Кубка страны, серебряным призером чемпионата Европы, а также олимпийским чемпионом в составе сборной СССР. Он был удостоен множества государственных наград, а также наград международных спортивных организаций, включая МОК, ФИФА и УЕФА. При этом коллеги вспоминают его как человека редкой скромности и преданности делу.
Будущий чемпион родился в 1926 году в Армавире в армянской семье, спасавшихся от трагических событий на исторической родине. Его отец, Погос Симонян, занимался ремонтом обуви, обеспечивая семью. В начале 1930-х семья переехала в Сухуми, где юный Никита проводил большую часть времени, играя в футбол во дворах. Именно там его заметили тренеры местного «Динамо» и пригласили в команду.
В структуре отечественного футбольного управления Симонян также сыграл заметную роль — трижды временно исполнял обязанности президента Российского футбольного союза, однако никогда не стремился занять этот пост на постоянной основе. Долгое время он занимал должность вице-президента РФС, оставаясь одним из самых авторитетных экспертов российской футбольной системы.