Из Воронежа в Мелитополь пустили автобус

Из Воронежа запустили новый маршрут в Мелитополь, сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта. Автобус будет ходить с центрального автовокзала Воронежа до автостанции № 1 в запорожском Мелитополе через день — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.
Из столицы Черноземья он отправляется в 17.40 и приезжает в Мелитополь на следующий день в 12.40. А обратно отправляется в 14.25 и приезжает в Воронеж в 9.00 следующего дня.
Маршрут проходит через Павловск, Каменск-Шахтинский Ростовской области, Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Мариуполь Донецкой Народной Республики.