Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Воронежа в Мелитополь пустили автобус

Он отправляется с центрального автовокзала через день.

Источник: министерства промышленности и транспорта Воронежской области

Из Воронежа запустили новый маршрут в Мелитополь, сообщили в региональном министерстве промышленности и транспорта. Автобус будет ходить с центрального автовокзала Воронежа до автостанции № 1 в запорожском Мелитополе через день — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Из столицы Черноземья он отправляется в 17.40 и приезжает в Мелитополь на следующий день в 12.40. А обратно отправляется в 14.25 и приезжает в Воронеж в 9.00 следующего дня.

Маршрут проходит через Павловск, Каменск-Шахтинский Ростовской области, Ростов-на-Дону, Таганрог, а также Мариуполь Донецкой Народной Республики.