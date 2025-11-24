Ричмонд
На трассах Красноярского края резко осложнилась обстановка (видео)

В Красноярском крае в связи с изменением погодных условий — перепадом температур и выпадением снега — местами резко ухудшилась дорожная обстановка.

Источник: Соцсети

На отдельных участках наблюдается сильный гололёд.

Об этом предупредили в ГАИ и поделились кадрами из разных районов.

Экипажи ДПС ориентированы на оказание помощи участникам дорожного движения.

Во время неблагоприятной погоды водителей просят быть предельно осторожными, особенно на загородных трассах: соблюдать безопасный скоростной режим и дистанцию; увеличивать боковой интервал; избегать резких манёвров и торможений; не выезжать на встречную полосу в неустановленных для этого местах, при плохой видимости и без необходимости; всегда пристегиваться ремнем безопасности и обеспечить безопасную перевозку детей. Пешеходам же необходимо переходить проезжую часть только в специально отведенных для этого местах, убедившись в том, что водитель остановился и уступает дорогу; в темное время суток использовать световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах.

«Участникам дорожного движения следует быть предельно внимательными и помнить, что в условиях гололедицы тормозной путь транспортного средства значительно увеличивается, а резкие и необдуманные маневры могут закончиться печальными последствиями», — предупредили в ГАИ.