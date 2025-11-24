Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре включат сирены 25 ноября

Новые системы оповещения проверят в Краснодаре 25 ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре включат сирены 25 ноября. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе. Проверка запланирована в 11:00.

«В ходе проверки будут задействованы только сирены, установленные в 2025 году в разных районах города. Это необходимо, чтобы убедиться в исправности нового оборудования и готовности систем к работе при необходимости», — сообщили в ЕДДС Краснодара.

Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие во время проверки сирен.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше