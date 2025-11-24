В Краснодаре включат сирены 25 ноября. Об этом сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе. Проверка запланирована в 11:00.
«В ходе проверки будут задействованы только сирены, установленные в 2025 году в разных районах города. Это необходимо, чтобы убедиться в исправности нового оборудования и готовности систем к работе при необходимости», — сообщили в ЕДДС Краснодара.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие во время проверки сирен.
