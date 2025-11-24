Лисица напала на прохожую в Омской области

«Пострадавшую женщину бригада скорой помощи доставила в Калачинскую ЦРБ, — сообщила “РГ” представитель минздрава Омской области Екатерина Лушникова. — Медицинская помощь оказана в полном объеме. Проведена первичная хирургическая обработка ран, начат курс специфического антирабического лечения. Состояние удовлетворительное».
По данным минздрава, пострадавшая от нападения лисицы отпущена домой на амбулаторное лечение.
Между тем, это уже не первый случай в Сибири, когда дикие лисицы нападают на людей прямо в городе. В начале ноября лисица набросилась на девушку во дворе дома в Новосибирске. Отбиться зверя пострадавшей помогла собака.
После инцидента местные власти приняли решение ввести карантин по бешенству в радиусе одного километра от места происшествия с 17 ноября 2025 по 15 января 2026.