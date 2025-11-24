Ричмонд
Три перекрестка в Нижнем Новгороде открыли после ремонта трамвайных путей

В центре Нижнего Новгорода завершены работы на трех перекрестках, где меняли трамвайные пути. Об этом сообщили в АО «Экологические проекты».

Источник: АО "Экологические проекты"

Свободный проезд теперь доступен на перекрестке Зеленского съезда между Кремлевским бульваром и улицей Пожарского. Также открыто пересечение улиц Алексеевской и Октябрьской.

Кроме того, полностью восстановлено движение по улице Ошарской — от Белинского до Республиканской. На всех участках не только заменили рельсы, но и уложили новое асфальтовое покрытие. На всех этих отрезках не только обновили трамвайные пути, но и уложили новый асфальт.

Ранее сообщалось, что все работы по реконструкции трамвайной линии на Зеленском съезде планируют завершить в мае 2026 года.