В Омске не нашли покупателя для исторического здания на Броз Тито

Здание расположено в центре Омска, недалеко от Речного вокзала. Оно было построено в 1925—1927 годах и связано с деятельностью УМВД, поскольку в нем размещался отдел административной практики и взаимодействия с органами власти. На фасаде здания до сих пор сохраняются элементы революционной символики, такие как пятиконечные звезды и изображения серпа и молота.