В Омске не нашли покупателя для исторического здания на Броз Тито

В Омске не нашли покупателя для исторического здания на улице Броз Тито, 5А, которое было выставлено на торги «Дом.рф». Двухэтажный деревянный особняк, являющийся объектом культурного наследия регионального значения, не заинтересовал участников аукциона. В лот входили само здание площадью 322,2 кв. м и аренда участка площадью 0,04 га. Начальная цена лота составила 14,61 млн рублей.
Торги по продаже здания не состоялись, так как на участие в аукционе не поступило ни одной заявки.
Здание расположено в центре Омска, недалеко от Речного вокзала. Оно было построено в 1925—1927 годах и связано с деятельностью УМВД, поскольку в нем размещался отдел административной практики и взаимодействия с органами власти. На фасаде здания до сих пор сохраняются элементы революционной символики, такие как пятиконечные звезды и изображения серпа и молота.
Новый собственник здания обязан провести работы по его сохранению. Разрешено использовать здание под офисы или административные нужды.